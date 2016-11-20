Инцидент с массовой потасовкой произошел в ночь на 19 ноября, но первые подробности драки появились только сегодня. Стало известно, что у ТЦ «Европейский» на активистов общества «Лев против» напали неизвестные.

Жертвы нападения сообщили, что были атакованы вооруженными людьми в количестве 25 человек, пишет «Комсомольская правда».

По свидетельству активистов «Лев против», на семерых членов движения напало около 25 человек. По свидетельству очевидцев, в драке участвовало не менее сорока человек. Некоторые из нападавших были вооружены дубинками и кастетами, кто-то применил газовый баллончик.

С места массовой драки было госпитализировано двое пострадавших. Полиция расследует обстоятельства инцидента.

Общественное движение «Лев против» выступает против курения в общественных местах.