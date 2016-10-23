Как писали утром в соцсетях жители микрорайона «Цветы», на улицу выходить запрещено и во дворе гремят выстрелы, район оцеплен, транспорт не пропускают. Появились сведения, что это была спецоперация ФСБ.

Сообщается, что в ходе спецоперации силовиков в перестрелке были уничтожены два террориста. В Нижнем Новгороде спецслужбы проводили спецоперацию по задержанию особо опасных преступников, которые вступили в перестрелку с бойцами спецназа и были уничтожены.

Известно, что район «Цветы» по-прежнему оцеплен: силовики проверяют автомоюиль, на котором передвигались преступники на предмет минирования. В операции были задействованы взрывотехники и специальный робот-сапер. В квартире одного из убитых бандитов уже проводится обыск, передает «Лайф».