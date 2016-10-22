Житель Здвинска (Новосибирская область) был уже судим за грабеж, но попался на поджоге автомобиля. Причина поджога – безответная любовь. Мужчина всячески пытался добиться расположения дамы, но та – ни в какую…

Девушка никак не хотела принимать ухаживания 35-летнего отсидевшего мужчины. Как она объяснила позже в полиции, ее пугала в мужчине его «неадекватность». Женщину не обманешь: устав от бесполезных ухаживаний, отвергнутый ухажер решил отомстить ей и поджег машину своей дамы сердца. Машина загорелась не от «сердечного пламени», как можно было ожидать, а от внешнего источника, который создал поджигатель.

Автомобиль «Тойота Витц» «неожиданно» загорелся на парковке, но пожарные прибыли оперативно, и авто потеряло лишь капот. Следствие легко выяснило, что моторный отсек вспыхнул не по своей воле и вычислило поджигателя. Задержали мстителя по горячим следам, и он сразу во всем сознался. Теперь мужчине предстоит ответить перед законом за умышленное уничтожение имущества путем поджога.