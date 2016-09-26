Глава общества российских болельщиков: мой автомобиль подожгли!

Глава Всероссийского Объединения болельщиков (ВОБ) Александр Шпрыгин 26 сентября заявил журналистам, что остался без своего авто. Машину специально подожгли, написал Шпрыгрин на своей странице в Twitter.

Фотографии с места происшествия Шпрыгин разместил в Twitter с комментариями о том, что это однозначно поджог, так как перед пожаром Александр видел убегающего от автомобиля человека.

Напомним, 24 сентября "АН-онлайн" писали о задержании Шпрыгина на выборах президента Российского футбольного союза (РФС) в гостинице Holiday Inn в Москве. Вновь избранный на пост главы организации Виталий Мутко тогда сообщил, что задержание было проведено по запросу правоохранительных органов Германии и Франции.

В полиции пояснили, что глава ВОБ задержан по делу о массовой драке между футбольными фанатами, что произошла 31 января 2016 года в центре Москвы, однако, никаких обвинений против Шпрыгина выдвинуто не было.