Убитая на лестничной клетке женщина накануне рассталась с гражданским мужем

Появились новые подробности трагедии, разыгравшейся в подъезде столичного жилого дома. Как было установлено, погибшая ранее работала в полиции, а накануне своей гибели рассталась с гражданским мужем.

По сообщению Life, мужчина начал планировать месть после того, как бывшая участковая разорвала с ним отношения. Сначала он написал на нее заявление в полицию, а когда это не помогло, пришел с оружием к ее квартире. Выстрелы раздались, когда сотрудница полиции вышла покурить.

Как сообщалось ранее, тело убитой было найдено между лестничными пролетами. Этажом выше с огнестрельным ранением в голову обнаружили тело ее бывшего гражданского мужа. По версии следствия, мужчина покончил с собой после совершения убийства.

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