Арестован еще один фигурант по делу о коррупции в главке МВД

Задержан бывший оперативник Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Геннадий Соболев. Соболеву удавалось скрываться около двух лет, но все же он утратил бдительность.

Бывший оперативник ГУЭБиПК Геннадий Соболев стал жить, особо не опасаясь. Фигурант громкого дела о коррупции в Главном управлении экономической безопасности и противодействия коррупции МВД в 2014 году сумел скрыться во время задержания своего руководства и находился в розыске около двух лет, передает "Лайф".

Сообщается, что большую часть времени Соболев жил за границей, постоянно меняя место проживания, но летом 2016 года вернулся в Россию. Из источника, близкого к следствию, появились сведения, что у коррупционера попросту кончились деньги.

Соболева задержали оперативники спецслужб на квартире у его знакомых и этапировали в Москву, а Басманный суд отправил Соболева под арест. В настоящее время Соболев находится в СИЗО на ул. Матросская тишина.

По прежнему остается в розыске еще один оперативник ГУЭБиПК - Павел Дашин.