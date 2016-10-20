Вирус ворует деньги с банковской карты у кировчан

В полицию обратилась кировчанка, у которой с банковской карты пропали 10 тысяч рублей. Женщина утверждала, что никому своих данных не сообщала и деньги не переводила. Однако следствие быстро нашло виновного.

Оказалось, что сотовый женщины «подцепил» в Интернете троянский вирус. Он похищает средства с карточки через «Мобильный банк», который, в свою очередь, привязан к сим-карте. Вирус перевел все 10 тысяч рублей создавшим его мошенникам.

Сейчас по этому факту возбуждено уголовное дело.

Полиция рекомендует подключать услугу «Мобильный банк» на сим-карту, установленную в самый простой мобильник, у которого нет доступа к Интернету.

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