Кировчане, переводя предоплату за товар на интернет-сайтах, лишаются своих денег

Пресс-служба УВД по Кировской области сообщает, что только за сутки в полицию обратилось два кировчанина, которые лишились своих кровных, совершая покупки через Интернет. Один из них лишился 20 тысяч рублей.

Мужчина решил приобрести с рук двигатель от автомобиля. Продавец потребовал в качестве предоплаты перевести ему 20 тысяч рублей. Кировчанин согласился и перекинул ему на счет деньги. После этого продавец перестал выходить на связь и мучина понял, что его обманули.

Другой житель областного центра захотел купить в Интернете шуруповерт. Сценатрий повторился: молодой человек перевел продавцу в качестве предоплаты 5 тысяч человек, и после этого продавец пропал.

По факту мошенничеств возбуждены уголовные дела, ведется следствие.

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