Кировчанин доверил банковскую карту случайному знакомому и лишился 120 тысяч

В кировскую полицию обратился житель областного центра, который обнаружил, что с его банковской карты исчезли 120 тысяч рублей. Сотрудники правоохранительных органов быстро выяснили, как произошла кража.

В ходе проверки движения денежных средств на счете кировчанина выяснилось, что все деньги были сняты три дня назад в одном из кировских банкоматов. Потерпевший вспомнил, что в тот день он познакомился с 20-летним безработным юношей и они решили вместе отдохнуть.

Когда потребовались наличные, он вручил своему новому знакомому свою банковскую карточку с просьбой снять с нее тысячу рублей. Тот поручение исполнил, но, видимо, вместо тысячи снял всю имеющуюся на счете наличность.

Возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

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