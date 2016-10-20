В Кировской области на 89-летнюю пенсионерку напали грабители и ушли ни с чем

У женщины не оказалось «заначки» на черный день. Вчера в полицию обратилась жительница Опарино, которая сообщила, что на ее престарелую мать ночью напали. Двое неизвестных выставили стекло на веранде.

Видимо, грабители посчитали 89-летнюю жительницу Опарино легкой добычей: она плохо ходит. Мужчины накинули ей на глаза полотенце, чтобы жертва не опознала их. Грабители потребовали отдать все деньги, которые есть у пенсионерки. Но с 89-летней женщины оказалось, что нечего взять. Неизвестные так и ушли не с чем.

Позже полиция выяснила личности нападавших. Ими оказались ранее судимые 26-летний и 28-летний жители Опарино. Один из них уже задержан. Ведется следствие.

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