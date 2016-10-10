Люблинский суд Москвы вынес приговор уроженцу столицы Сергею Галахову, который 26 января убил девушку-промоутера: Сергею показалось, что она слишком громко рекламировала магазин «Меха» и он ее застрелил.

Галахов своей вины не признает, называя произошедшее трагической случайностью, но следствие выяснило, что 26 января подсудимый вышел на балкон своей квартиры и расстрелял женщину-промоутера, которая зазывала клиентов в магазин "Меха". 25-летняя девушка от полученных ранений скончалась на месте. Все произошло на улице Совхозной в московском районе Люблино. Экспертиза признала Галахова вменяемым.

Суд приговорил Галахова за убийство к 12 годам заключения в колонии строго режима. А еще убийца заплатит сестре погибшей 260 тысяч рублей в качестве компенсации за ритуальные услуги и два миллиона рублей – за причиненный моральный вред.