Парень, гулявший голым после убийства девушки, отрезвел в больнице

Молодой человек, который зарезал девушку, а после отправился голышом гулять по городу, начал приходить в себя только в больнице. Пока на вопрос об убийстве отвечает только одним словом - нецензурным.

По всей видимости, он понял, что случилось, только в больнице. Как рассказала его соседка, правоохранители сообщили, что в момент совершения преступления Игорь З. находился под "спайсом". Женщина уверяет, что он всегда был скромным и воспитанным мальчиком, сообщает РЕН-ТВ.

Как ранее сообщалось, на юго-западе российской столицы произошло убийство: молодой человек зарезал девушку, а после отправился голышом гулять по городу. Преступника задержали на улице Строителей.

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