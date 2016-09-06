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Парень, гулявший голым после убийства девушки, отрезвел в больнице

6 сентября 2016, 18:37 [ «АН-онлайн» ]

Парень, гулявший голым после убийства девушки, отрезвел в больнице
фотобанк АН

Молодой человек, который зарезал девушку, а после отправился голышом гулять по городу, начал приходить в себя только в больнице. Пока на вопрос об убийстве отвечает только одним словом - нецензурным.

По всей видимости, он понял, что случилось, только в больнице. Как рассказала его соседка, правоохранители сообщили, что в момент совершения преступления Игорь З. находился под "спайсом". Женщина уверяет, что он всегда был скромным и воспитанным мальчиком, сообщает РЕН-ТВ.

Как ранее сообщалось, на юго-западе российской столицы произошло убийство: молодой человек зарезал девушку, а после отправился голышом гулять по городу. Преступника задержали на улице Строителей.

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