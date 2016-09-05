В Саратове дед съел весь ужин, и внук его убил

В Саратове молодой мужчина обвиняется в убийстве 77-летнего дедушки. Между ними произошел конфликт из-за того, что престарелый мужчина не оставил внуку ужин. Молодого человека арестовали.

Увидев, что родственник не оставил ему ужин, внук начал бить пенсионера ногами в грудь и живот. От полученных травм потерпевший скончался, а злоумышленника задержали на месте преступления.

В настоящее время 24-летнему мужчине предъявлено обвинение, судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, сообщили в областной прокуратуре.

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