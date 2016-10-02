Убийца школьницы в Москве вскрыл себе вены

Подозреваемый в убийстве школьницы, тело которой с ножевым ранением было найдено в воскресенье, 2 октября, на северо-западе столицы в Строгино, покончил с собой. Молодой парень вскрыл себе вены.

Старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова ранее уточнила, что следствие установило предполагаемого подозреваемого в убийстве, но не стала называть его имя. Убийство совершил, предположительно, студент московского учебного заведения, приехавший из другого региона. Возбуждено уголовное дело.

Самоубийцу нашли неподалеку от места преступления. В данный момент там работают следователи.

Ранее сообщалось, что появились первые подробности об убитой девушке, тело которой в воскресенье утром мужчина обнаружил на стадионе в столичном районе Строгино. По предварительным данным следствия, жестоко убита 15-летняя школьница Анастасия.



