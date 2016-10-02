В Москве неизвестные убили девушку, тело с перерезанным горлом нашли на стадионе

В Москве мужчина, совершавший в воскресенье, 2 октября, утреннюю пробежку на стадионе "Янтарь" в Строгино, обнаружил тело девушки. Труп лежал в луже крови рядом с беговой дорожкой.

Житель столицы вызвал полицию. Оперативники установили, что девушка, на вид которой примерно 25 лет, была убита. На ее теле обнаружены следы множественных ножевых ранений. По некоторым данным, тело буквально истыкано ножом, перерезано горло.

Тело было направлено на судебно-медицинскую экспертизу. Следственно-оперативная группа устанавливает личность убитой. Сотрудники правоохранительных органов разбираются в обстоятельствах гибели девушки.

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