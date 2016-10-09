Москвичу отрубили голову саблей у него дома

Обезглавленное тело нашли сегодня в коммунальной квартире на ул. Юных Ленинцев в Москве. По предположению следствия, голову мужчине отсекли саблей, висевшей рядом на стене. Подозреваемый задержан.

Известно, что в квартире жили несколько человек. Часто бывали гости, выпивали с постоянными обитателями. Притоном не назвать, однако заходили и малознакомые личности. Ведётся предварительное следствие по факту убийства, вероятно, возбуждено уголовное дело. Подробностей происшествия и имён не сообщается, в СМИ встречается противоречивая информация: то ли головы не оказалось на месте преступления, то ли всё-таки обнаружили в комнате. Кому и по какому праву принадлежало холодное оружие, тоже пока не известно.

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