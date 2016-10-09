Кровавая резня в минском ТЦ: нападавший отрезал продавщице голову бензопилой

Сотни посетителей торгового центра «Европа», что расположен в центре белорусской столицы, стали свидетелями кровавой резни, в результате которой одна женщина погибла, другая тяжело ранена.

По словам очевидцев, молодой человек зашел в центральный холл с футляром для гитары, в котором был вовсе не музыкальный инструмент. Юноша извлек из чехла бензопилу и неожиданно набросился на продавщицу ближайшего магазина, снеся ей голову. 46-летняя женщина скончалась на месте. Затем молодой человек бросил орудие убийства на пол и достал из гитарного футляра топор. От него пострадала одна из посетительниц торгового центра. Женщина была госпитализирована с серьезными ранениями.

Схватить психопата помогли напуганные покупатели. Еще до приезда правоохранителей он был обезврежен. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство при отягчающих обстоятельствах". Напомним, что за особо тяжкие преступления в Белоруссии предусмотрена смертная казнь. До выяснения приговора нападавшему 18-летнему жителю Минска будет назначена психиатрическая экспертиза.





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