Житель Саратова сжег заживо свою мать: не дала денег на выпивку

Житель Саратова в алкогольном угаре захотел «добавки», но престарелая мать денег ему не дала. Тогда пьяный сын достал канистру с бензином, разлил его по полу и поджег… Женщина сгорела заживо.

Саратовчанин, который сжег свою родную мать, вскоре предстанет перед судом. Следствие уверяет, что доказательная база по этому делу собрана полная и обвиняемому грозит пожизненное заключение в тюрьму, передает РИА Новости.

По информации регионального СК РФ, инцидент произошел 10 июля в частном доме по улице Лесопильная (Заводской район Саратова). Между 65-летней хозяйкой дома и ее пьяным сыном 47 лет произошла перепалка: сын хотел у пожилой женщины занять денег на выпивку, а она их не дала. Сын разлил по полу бензин и поджег. Спастись из горящей избы удалось только гостье и самому поджигателю. Пожилая мать погибла на месте.

Сообщается, что в результате пожара сгорел дом и все имущество на общую сумму свыше 850 тысяч рублей. Преступник во всем сознался.