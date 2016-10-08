Один из причастных к убийству полицейского под Оренбургом написал явку с повинной

СРОЧНО
|20:13  ФК "Краснодар": семечки на стадионах - без шелухи! А чем "лузгают" в Европе? |19:57  За несколько часов петиция в защиту Емельяненко набрала 47000 подписей |17:11  Уходя от погони, угонщики Land Rover врезались в столб (ВИДЕО) |16:19  Россия обескуражила ООН альтернативным проектом резолюции по Сирии |15:12  Центробанк: роста инфляции из-за новых купюр номиналом в 200 и 2000 рублей не ожидается |14:18  Путин рассказал о страхе Запада перед ним |13:37  Автобус с полусотней детей вспыхнул в Подмосковье (ВИДЕО) |13:18  МИД РФ считает обвинения в хакерских атаках заказными |07:33  Захарова рассказала о причинах размещения С-300 в Сирии |07.10 23:22  Сироткин: Я поддерживаю Федора, на детском уровне спорт должен быть любительским |07.10 21:48  Госдеп США антироссийские санкции продлевать не хочет, но придется: из-за Украины |07.10 21:29  Захарова прокомментировала высказывания Джона Керри в отношении России |07.10 19:29  Зампред "Внешэкономбанка": цена за доллар может упасть до 50 рублей |07.10 19:06  Треть сезона позади: фавориты и неудачники РФПЛ |07.10 18:27  Ульяновских гинекологов, обвиняемых в смерти роженицы, отдали под суд |07.10 18:03  В Севастополе чиновник избил подчиненную, попросившую зарплату |07.10 17:22  Российские пивовары просят снять акцизы с безалкогольного пива |07.10 16:34  Минфин РФ хочет сохранить бюджет с помощью нового правила |07.10 14:42  Задержан телефонный хулиган, “заминировавший” американское посольство в Москве |07.10 14:30  Кремль отреагировал на планы Украины ввести визовый режим |07.10 13:24  В Подмосковье консьерж погиб при взрыве пакета с неизвестным содержимым |07.10 12:36  Один из убитых в Ингушетии боевиков был членом ИГ |07.10 12:30  В Манхэттене демонтировали баннер с Путиным (ВИДЕО) |07.10 11:22  В МАДИ выдавались фиктивные дипломы |07.10 11:00  «Динамо» и «Локомотив» установили рекорд КХЛ по продолжительности серии буллитов |07.10 10:31  Четыре человека погибли в огне при пожаре в Кемеровской области |07.10 10:01  Водопроводчики в Омске случайно откопали мамонта |07.10 08:38  Две москвички попали в больницу из-за антицеллюлитных обертываний |07.10 08:16  СМИ: сотрудников Следственного комитета прослушивали через самовар |06.10 23:06  Финляндия объявила о нарушении российским Су-27 ее воздушной границы

//Мы в соцсетях

//НАШИ ПАРТНЕРЫ

helikon

//новости MIXADVERT.com

//новости 24СМИ

//Новости

//50 Плюс

//Пиши-Читай

//Новости news.net.finam.ru

//Поп-новости

//Криминал

Один из причастных к убийству полицейского под Оренбургом написал явку с повинной

8 октября 2016, 19:05 [ «АН-онлайн» ]

Один из причастных к убийству полицейского под Оренбургом написал явку с повинной
Фото: globallookpress.com

В Оренбурге полиция задержала одного из подозреваемых, причастных к угону автомобиля и убийству сотрудника полиции. Находившийся в розыске мужчина сам сдался следователям.

По предварительной информации, 36-летний мужчина, разыскивавшийся за причастность к убийству полицейского и угону автомобиля, пришел в следственный отдел в сопровождении двух адвокатов. Как сообщает Life, подозреваемый признался, что именно он нанес смертельный удар ножом преследовавшему его сотруднику полиции. Тем не менее следователям предстоит проверить правдивость его слов.

Напомним, сотрудник полиции Евгений Никулин был убит при задержании преступников, причастных к угону автомобиля Mercedes. За помощь в поимке убийц было обещано два миллиона рублей.

Читайте также:

Полиция Оренбурга заплатит 2 млн руб за информацию об убийце полицейского

В Оренбурге угонщик в процессе задержания зарезал полицейского

Ошибка в тексте? Пожалуйста, выделите ее и нажмите "Ctrl + Enter"

СМк


Обсудить наши публикации можно на страничках «АН» в Facebook и ВКонтакте

//В мире

Родители заморили дочь голодом для привлечения удачи

Родители заморили дочь голодом для привлечения удачи

Трагический финал десятинедельного поста имела попытка 13-летней индийской девочки Арадханы привлечь удачу по рекомендации местного священника. Бедняжка умерла сегодня от истощения и обезвоживания организма.

//В мире

ИноСМИ увидели в шведском разнополом воинском призыве страх перед Россией

ИноСМИ увидели в шведском разнополом воинском призыве страх перед Россией

Желание Швеции вернуть у себя всеобщий воинский призыв и даже распространить его на женщин американские журналисты объясняют желанием этой страны дать отпор возможной вооружённой российской агрессии.

//В мире

Депутат Рады «разрешил» работающим в России украинцам не возвращаться на родину

Депутат Рады «разрешил» работающим в России украинцам не возвращаться на родину

Выступая на телевидении, Владимир Парасюк заявил, что считает поведение своих соотечественников, работающих в РФ, аморальным и неправильным. Парламентарий сказал, что на родину они могут не возвращаться.

//В мире

Боевики ИГ обстреляли российский вертолет с гумпомощью

Боевики ИГ обстреляли российский вертолет с гумпомощью

Российские военнослужащие, доставлявшие гуманитарный груз в сирийскую провинцию Хала на вертолете МИ-8, подверглись зенитному обстрелу боевиками запрещенной в РФ группировки "Исламское Государство".

//Спорт

За несколько часов петиция в защиту Емельяненко набрала 47000 подписей

За несколько часов петиция в защиту Емельяненко набрала 47000 подписей

Продолжение в интернет-петиции получил скандал вокруг заявления президента ММА Фёдоров Емельяненко о недопустимости участия детей в возрасте до 12 лет в боях наравне со взрослыми-профессионалами.

//Спорт

ФК "Краснодар": семечки на стадионах - без шелухи! А чем "лузгают" в Европе?

ФК "Краснодар": семечки на стадионах - без шелухи! А чем "лузгают" в Европе?

Владелец “Краснодара” пообещал, что на новом стадионе футбольного клуба, первая игра на котором должна состояться уже завтра, для болельщиков будут продаваться подсолнечные семечки без шелухи.

//Шоу-бизнес

Причина развода Питта с Джоли - его "рога"?

Причина развода Питта с Джоли - его "рога"?

В результате долгожданного для СМИ развода Брэд Питт уже оказался наркоманом, домашним тираном, психопатом, изменником и даже геем. Слава рогоносца ему уже не навредит, решили американские журналисты.

//Культура

В Петербурге открывается выставка «В поисках Карамзина»

В Петербурге открывается выставка «В поисках Карамзина»

Городской музей скульптуры представляет поразительный проект фотографа, журналиста и путешественницы Ольги Рачковской. Она взяла за основу швейцарский маршрут автора книги «Письма русского путешественника».

//Шоу-бизнес

Солист «Руки вверх» пообещал самый скандальный клип в истории шоу-бизнеса

Солист «Руки вверх» пообещал самый скандальный клип в истории шоу-бизнеса

Российская поп-группа «Руки вверх» в конце осени порадует поклонников новым клипом. По словам солиста коллектива Сергея Жукова, видео станет самым скандальным за всю историю российского шоу-бизнеса.

//Криминал

В Минске неизвестный с бензопилой устроил резню

В Минске неизвестный с бензопилой устроил резню

В белорусской столице вооруженный бензопилой мужчина набросился на посетителей торгового центра. Как минимум одна посетительница погибла, еще одна девушка получила ранения и была доставлена в больницу.

//В мире

Итоги выборов в Грузии: Саакашвили вернется только в тюрьму

Итоги выборов в Грузии: Саакашвили вернется только в тюрьму

Согласно экзит-пулам TNS Opinion, партия «Единое национальное движение» одесского губернатора Михаила Саакашвили терпит поражение на проходящих выборах в Грузии: за неё – менее пятой части голосов избирателей.

//Новости ADWILE

//В мире

Избирательному штабу Клинтон напомнили о пришельцах из параллельной реальности

Избирательному штабу Клинтон напомнили о пришельцах из параллельной реальности

В обнародованной хакерами WikiLeaks переписке, принадлежащей главе избирательного штаба Хилари Клинтон, примечательно одно сообщение. Интересно оно тем, что речь в нем идет о “войне в космосе”.

//Криминал

Один из причастных к убийству полицейского под Оренбургом написал явку с повинной

Один из причастных к убийству полицейского под Оренбургом написал явку с повинной

В Оренбурге полиция задержала одного из подозреваемых, причастных к угону автомобиля и убийству сотрудника полиции. Находившийся в розыске мужчина сам пришел в отделение и сдался следователям.

//В мире

Иностранные СМИ узнали о связи террориста из Хемница с ИГ

Иностранные СМИ узнали о связи террориста из Хемница с ИГ

Подозреваемый в подготовке террористических актов в городе Хемниц (Германия) связан с запрещенной в РФ группировкой “Исламское Государство”. Об этом сообщает ряд немецких СМИ со ссылкой на свои источники.

//Общество

Путин о предложенной квартире: лучше подарите ее сиротам

Путин о предложенной квартире: лучше подарите ее сиротам

Российский лидер прокомментировал поступившее от бизнесмена Сергея Шмакова предложение подарить ему квартиру. По словам Путина, такой подарок лучше сделать тем, кто в нем действительно нуждается.

//Общество

Депутаты уточнили, в каких случаях предлагают наказывать водителей лишением прав

Депутаты уточнили, в каких случаях предлагают наказывать водителей лишением прав

Госдума собирается повысить ответственность автолюбителей на дорогах ужесточением наказания. Было вынесено предложение добавить в КоАП новую статью о лишении водительских прав за три нарушения ПДД.

//Авиа, ж/д транспорт

Экологические сборы от авиаперевозок пойдут не по российской схеме

Экологические сборы от авиаперевозок пойдут не по российской схеме

Россия, Индия и Китай не поддержали схему регулирования выбросов парниковых газов в авиапервозках, предложенную Международной организацией гражданской авиации (ICAO). И предложили альтернативный вариант.

//новости MIXADVERT.com

//Происшествия

Уходя от погони, угонщики Land Rover врезались в столб (ВИДЕО)

Уходя от погони, угонщики Land Rover врезались в столб (ВИДЕО)

Минувшей ночью в столице злоумышленники на угнанном автомобиле Land Rover врезались в столб, пытаясь уйти от полицейского преследования. В результате происшествия погибла восемнадцатилетняялетняя девушка.

//Метеоновости

Синоптики обещают россиянам арктический холод грядущей зимой

Синоптики обещают россиянам арктический холод грядущей зимой

Россиянам стоит готовиться к суровой зиме. Согласно прогнозам синоптиков, всю Восточную Европу, а также Украину и Россию ожидает суровая стужа, а Великобританию и Скандинавию заметут снежные бури.

//Политика

Россия обескуражила ООН альтернативным проектом резолюции по Сирии

Россия обескуражила ООН альтернативным проектом резолюции по Сирии

Альтернативный французскому проект резолюции по Сирии внесла сегодня российская делегация на рассмотрение Совета Безопасности ООН. Вчера представитель РФ Виталий Чуркин заявил о неприемлемости варианта коллег.

//В мире

Студента отчислили за вопрос Петру Порошенко

Студента отчислили за вопрос Петру Порошенко

Саркастическое предположение ряда СМИ, что студенту Киевского национального университета имени Тараса Шевченко даром не пройдёт его неприятный вопрос президенту Порошенко, похоже, окажется правдой: отчислили.

//В мире

Немецкий город Хемниц изолирован из-за угрозы теракта

Немецкий город Хемниц изолирован из-за угрозы теракта

Немецкий город Хемниц был временно изолирован из-за угрозы террористического акта. Стражи порядка перекрыли все въезды и выезды из населенного пункта, чтобы задержать подозреваемого в подготовке взрыва.

//Криминал

В Челябинской области женщину заподозрили в убийстве собственных детей

В Челябинской области женщину заподозрили в убийстве собственных детей

Правоохранительные органы города Магнитогорска возбудили уголовное дело в отношении местной жительницы, которая подозревается в убийстве двоих из четверых своих детей, в том числе четырехмесячного младенца.

//Новости партнеров

//В мире

«Искандеры» под Калининградом испугали министра обороны Польши

«Искандеры» под Калининградом испугали министра обороны Польши

Глава польского Министерства обороны Антоний Мачеревич сообщил, что вооруженные силы страны в настоящее время находятся в состоянии боевой готовности. По словам министра, Варшаву беспокоят действия России.

//Экономика

Центробанк: роста инфляции из-за новых купюр номиналом в 200 и 2000 рублей не ожидается

Центробанк: роста инфляции из-за новых купюр номиналом в 200 и 2000 рублей не ожидается

Банк России опроверг опасения по поводу купюр в 200 и 2000 рублей, эмиссия которых начнется в следующем году. По мнению специалистов Центробанка, выпуск новых дензнаков к росту инфляции не приведет.

//В мире

Макфол удалил из Twitter угрозу в адрес России после спора с Пушковым

Макфол удалил из Twitter угрозу в адрес России после спора с Пушковым

В своем посте Макфол рассказывал о том, что американцы собирают на представителей российского руководства компромат. Сообщение экс-посол адресовал бывшему руководителю Государственной Думы Алексею Пушкову.

//Политика

Путин рассказал о страхе Запада перед ним

Путин рассказал о страхе Запада перед ним

Владимир Путин рассказал, почему руководители стран Запада плохо к нему относятся. Причину этого российский лидер видит в страхах. Президент добавил: он такой, каким его хочет видеть российский народ.

//В мире

Анкара надеется на скорейший переход к безвизовому режиму с Россией

Анкара надеется на скорейший переход к безвизовому режиму с Россией

По словам министра экономики Турции Нихата Зейбекчи, устранение виз поможет развитию взаимовыгодного сотрудничества обеих стран. В настоящее время стороны продолжают контакты, чтобы решить данный вопрос.

//Происшествия

Автобус с полусотней детей вспыхнул в Подмосковье (ВИДЕО)

Автобус с полусотней детей вспыхнул в Подмосковье (ВИДЕО)

В интернете опубликовано видео с загоревшимся автобусом, который перевозил 45 детей. Инцидент произошел сегодня утром в Чеховском районе Московской области. В результате пожара автобус выгорел полностью.

//Политика

МИД РФ считает обвинения в хакерских атаках заказными

МИД РФ считает обвинения в хакерских атаках заказными

Заместитель главы российского МИД Сергей Рябков назвал обвинения РФ в хакерских атаках в отношении США политическим заказом. Также он указал на отсутствие у американцев серьезных доказательств.

//В мире

Саакашвили передумал возвращаться в Грузию

Саакашвили передумал возвращаться в Грузию

Выступая в эфире украинского телевидения, Михаил Саакашвили заявил, что он «не гастролер». Губернатор Одесской области считает, что его «поле битвы» на Украине, и бежать с него он не собирается.

//Криминал

Банкомат взорвался в московском «Перекрестке»

Банкомат взорвался в московском «Перекрестке»

Сегодняшним утром преступники забрались в помещение магазина на Алтуфьевском шоссе и взорвали банкомат, принадлежащий «Райффайзенбанку». Прихватив наличность, неизвестные с места происшествия скрылись.

//В мире

Американский сенатор грозит наказать Россию за кибератаки

Американский сенатор грозит наказать Россию за кибератаки

США могут ввести новые санкции в отношении России, если будет принят законопроект, который разработал сенатор Кори Гарднер. Как сообщил Гарднер, задача закона – наказать «плохих деятелей» в РФ.

//Авторы АН

Все авторы >>

//Музподарок от Юры Валова

//Новости

Dom

//Новости ADWILE

//Новости advert.mirtesen.ru

//Наши фотогалереи

//Читайте также

//D-agency.net

//Новости Globalteaser.ru

//Новости СМИ2

//Новости Lentainform.com

//Новости LiveInternet.ru

//Наши партнеры