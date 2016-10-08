Один из причастных к убийству полицейского под Оренбургом написал явку с повинной

В Оренбурге полиция задержала одного из подозреваемых, причастных к угону автомобиля и убийству сотрудника полиции. Находившийся в розыске мужчина сам сдался следователям.

По предварительной информации, 36-летний мужчина, разыскивавшийся за причастность к убийству полицейского и угону автомобиля, пришел в следственный отдел в сопровождении двух адвокатов. Как сообщает Life, подозреваемый признался, что именно он нанес смертельный удар ножом преследовавшему его сотруднику полиции. Тем не менее следователям предстоит проверить правдивость его слов.

Напомним, сотрудник полиции Евгений Никулин был убит при задержании преступников, причастных к угону автомобиля Mercedes. За помощь в поимке убийц было обещано два миллиона рублей.

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