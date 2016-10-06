В Оренбурге угонщик в процессе задержания зарезал полицейского

В Оренбурге сотрудник полиции трагически погиб при исполнении служебного долга. На него набросился с ножом подозреваемый в угоне автомобиля.

Сообщение об угоне автомобиля Mercedes поступило в правоохранительные органы минувшей ночью. Сотрудники полиции приступили к поискам угнанной машины и в результате обнаружили ее местонахождение. Находившийся за рулем подозреваемый, заметив погоню, бросил угнанный автомобиль и попытался скрыться бегом. Полицейские бросились за ним.

Однако когда один из сотрудников полиции уже настиг подозреваемого, тот бросился на него с ножом и нанес удар в грудь. Это стало причиной смерти полицейского. Сообщается, что у него осталась двухлетняя дочь. Преступнику удалось скрыться, его поисками занимается весь личный состав полиции города Оренбурга.

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