В Оренбурге угонщик в процессе задержания зарезал полицейского
6 октября 2016, 09:18 [ «АН-онлайн» ]
В Оренбурге сотрудник полиции трагически погиб при исполнении служебного долга. На него набросился с ножом подозреваемый в угоне автомобиля.
Сообщение об угоне автомобиля Mercedes поступило в правоохранительные органы минувшей ночью. Сотрудники полиции приступили к поискам угнанной машины и в результате обнаружили ее местонахождение. Находившийся за рулем подозреваемый, заметив погоню, бросил угнанный автомобиль и попытался скрыться бегом. Полицейские бросились за ним.
Однако когда один из сотрудников полиции уже настиг подозреваемого, тот бросился на него с ножом и нанес удар в грудь. Это стало причиной смерти полицейского. Сообщается, что у него осталась двухлетняя дочь. Преступнику удалось скрыться, его поисками занимается весь личный состав полиции города Оренбурга.
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