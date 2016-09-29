МВД сообщает об увольнениях по делу полковника Захарченко

Уволен со службы главный фигурант по делу - полковник полиции Дмитрий Захарченко. В главке МВД сообщают, что по результатам проверки установлен факт совершения Захарченко должностных преступлений.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила журналистам, что по итогам проверки приказом МВД России уволен со службы в органах внутренних дел Российской Федерации начальник Управления «Т» Александр Тищенко, - непосредственный начальник Захарченко.

Дисциплинарные взыскания с формулировкой «непринятие должных мер по укреплению служебной дисциплины» наложены на начальника Главного управления по экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России Андрея Курносенко, начальника Отдела конспирации, кадров и государственной службы этого же Главного управления Владимира Абметко и на начальника Управления на транспорте МВД России по ЦФО Олега Калинкина. Всем перечисленным полицейским начальникам вынесено предупреждение о неполном служебном соответствии.

Проверка вскрыла и махинации начальника Управления „Ф“ ГУЭБиПК МВД России Дмитрия Каткова: он не указал в декларации о доходах свою недвижимость, которая находится за пределами России.

Ранее, 27 сентября, Мосгорсуд подтвердил законность ареста фигуранта дела о коррупции — полковника антикоррупционного главка МВД РФ Дмитрия Захарченко, у которого при обыске в квартире нашли 8,5 млрд рублей.