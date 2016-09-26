Размещено видео, как в Татарстане из церкви похитили младенца

У жительницы Нижнекамска украли грудного ребенка, когда она пришла в храм договориться о крещении и встала на молитву. Злоумышленницу задержали и возбудили против нее уголовное дело о похищении несовершеннолетнего.

Мать ребенка заметила пропажу, и похитительницу удалось нагнать неподалеку от церкви. В совершенном преступлении Кузнецова призналась, сказав, что девочка ей понравилась и поэтому она решила забрать ее себе.

Происшествие произошло у Храма Покрова Божьей Матери в селе Большое Афанасово. Камеры видеонаблюдения зафиксировали похищение младенца.

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