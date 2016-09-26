В деле об аресте руководителей «Т Плюс» появятся новые фигуранты?

Новые имена могут скоро появиться в деле о даче взятки в 800 млн рублей руководителям Республики Коми руководителями компании «Т Плюс» Евгением Ольховиком и Борисом Вайнзихером на основании изъятых документов.

Коснётся ли расследование владельца ГК «Ренова» (в которую входит дочерняя «Т Плюс») Виктора Вексельберга, пока неизвестно: он не занимается операционной деятельностью в дочерних компаниях. Третий фигурант дела о взятках, экс-гендиректор «Вымпелкома» Михаил Слободин до сих пор в бегах, он заочно арестован. Сообщается, что пока не планируется объединение следствия по Ольховику, Вексельбергу, Слободину и бывшему главе Коми и члену Высшего совета «Единой России» Гайзеру.

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