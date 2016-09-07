В распоряжении газеты «Ведомости» оказалось письмо бывшего генерального директора «Вымпелкома» Михаила Слободина. Слободин стал фигурантом дела о подкупе руководства Коми и ушел в отставку, его ищет полиция.

Формально топ-менеджер находится в командировке во Франции и, по его словам, бегать от следствия не намерен и планирует вскоре вернуться в Россию.

Ранее «Аргументы недели» сообщали о задержании проходящих по тому же делу Евгения Ольховика и Бориса Вайнзихера, руководивших компанией «Т Плюс», - они были 5 сентября задержаны ФСБ, этапированы в Коми и в настоящее время решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Своим письмом Слободин хочет поддержать коллег и выражает мнение, что «следствие пока не предъявило каких-то реальных претензий и фактов», поэтому комментировать здесь нечего, пишет газета "Ведомости".