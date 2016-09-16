На Украине 200 добытчиков янтаря напали на полицейских

В Ровенской области около двух сотен незаконных добытчиков янтаря вступили в схватку с полицией и пытались поджечь автомобиль стражей порядка. Инцидент произошел в урочище «Азалия» (Украина).

Во второй половине дня 15 сентября вблизи поселка Клесов Сарненского района (Ровненский район) сотрудников оперативного штаба полиции окружили более 200 мужчин в масках и с палками в руках. От полицейских потребовали покинуть северные районы области и угрожали прибегнуть к силе. Полиция вызвала подкрепление, что привело старателей в ярость: они стали палками крушить служебное авто и пытались его поджечь. После прибытия подкрепления толпу старателей удалось разогнать, причем, без применения оружия.

По факту массовых беспорядков заведено уголовное дело, виновным грозит до 8 лет тюрьмы.

16 сентября в том же районе около трех часов ночи 50 человек в балаклавах и камуфляже, вооруженные деревянными битами, камнями и палками, заблокировали дорогу и оказали сопротивление полиции. Сотрудникам правопорядка удалось задержать одного из провокаторов - ему 25 лет и судить его будут еще и за попытку нанести телесные повреждения сотруднику полиции.