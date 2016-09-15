Работница банка во Владимирской области хотела украсть миллион, но не успела

Сотрудница Владимирского отделения ПАО «Сбербанк России» мошенническим путем присвоила себе 400 тыс. рублей - могла бы и больше, но ее задержали. Сотрудницу зовут Елена Ашина, и приговор свой она уже получила.

Следствие доказало, что Елена Ашина в период с августа по сентябрь минувшего года оформила дебетовые неперсонализированные карты «VISA Electron Momentum» на имя пожилых клиентов банка, имеющих банковские вклады с длительным сроком хранения.

После этого женщина перевела денежные средства со счетов трех из пяти этих клиентов на карты, а в дальнейшем сняла их, присвоив порядка 400 тысяч рублей. Следствие выяснило, что мошенница хотела снять более миллиона рублей, но ее арестовали. Теперь бывшая сотрудница банка отсидит в тюрьме 2 года и 8 месяцев.