Массовая акция по продаже деревянных смартфонов прошла в Новосибирске. Все это было бы смешно, когда бы не было так дорого: несколько десятков людей вместо гаджетов получили кусок деревянной доски!

Устроили "акцию" через интернет-портал "АлиЭкспресс". Утром 13 сентября в редакцию «НГС» обратилась первая покупательница, которая заказала смартфон за 26 тыс. рублей, а вместо него в посылке лежал кусок дерева. Покупательница оказалась неодинокой: вскоре на редакцию обрушился шквал подобных сообщений. НГС сообщают, что к ним в общей сложности обратились около двух десятков обладателей «деревянных смартфонов». Известно, что часть обманутых уже смогла вернуть деньги. Журналисты выяснили, что вернуть потраченные средства непросто: вес посылки в точности соответствует весу смартфона. Мошенников ищет полиция.