В Москве мужчина, прикинувшийся ресторатором, изнасиловал 17-летнюю девушку, которой в соцсетях предложил пройти собеседование для устройства официанткой в кафе, которое сам же и выдумал.

Об этом в четверг, 15 сентября, сообщается на сайте столичного главка Следственного комитета России (СКР).

Изнасилование произошло во вторник, 13 сентября, в подъезде жилого дома во 2-м Крестовском переулке. Преступник - 20-летний молодой человек. Он задержан и уже дал признательные показания.

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