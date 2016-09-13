Стрелок на московской свадьбе оказался помощником прокурора Чечни

Один из участников "стреляющей свадьбы" на Каширском шоссе в Москве - сотрудник прокуратуры Шалинского района Чечни Магомед Гучигов, племянник бывшего руководителя Ножай-Юртовского РОВД Нажуда Гучигова.

Дядя задержанного за стрельбу на юге столицы Нажуд Гучигов стал известен следственным органам в 2015 году после женитьбы на несовершеннолетней девушке. Его племянник Магомед Гучигов, по информации СМИ, являлся помощником прокурора Шалинской районной прокуратуры Чеченской республики.

Полиция возбудила уголовное дело о хулиганстве по факту стрельбы. "АН-онлайн" сообщали об этом инциденте.

В воскресенье МВД информировало о двух случаях стрельбы из свадебного кортежа в Москве. Участники кортежа на автомобилях Bentley, Maybach и трех Porshe открыли стрельбу в районе парка "Царицыно" на юге города.