В Петербурге женщина убила соседа по коммуналке

Женщина и убитый вместе проживали в коммунальной квартире на Васильевском острове. Соседи долгое время ругались, пытаясь поделить жилплощадь и договориться о ремонте. Конфликт переро в драку.

В ходе драки обвиняемая несколько раз выстрелила из травматического пистолета в туловище и голову своего соседа.

Женщина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство) и теперь предстанет перед судом, сообщает ГСУСК РФ по Санкт-Петербургу.

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