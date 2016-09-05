Участники перестрелки в Екатеринбурге рассказали, как все было

Олег Шишов и Александр Дутов, добровольно пришедшие в полицию, заявили, что им пришлось использовать оружие для самообороны, когда к дому Шишова в Екатеринбурге на нескольких автомобилях подъехали цыгане.

Олег накануне на дне рождения приятеля поругался с одним из напавших на дом. Тот, собрав "группу поддержки", решил выяснить отношения. Мужчины начали ломиться в дом, крушить все, что попадалось. Хозяину дома не оставалось ничего другого, как схватить оружие и обороняться.

"Две-три минуты перепалка, они выбили у меня карабин, в Александра стрельнули, драка началась, нас прижали к воротам", - рассказал он. Дальше из карабина стрелял уже Александр, У Олега был травмат. Как уточняют мужчины, среди нападавших "только двое русских было, рукопашники какие-то", которые в результате погибли – именно они пытались отобрать карабин, передает РЕН ТВ.

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