Полиции сдался подозреваемый в стрельбе в Екатеринбурге

Утром в понедельник, 5 сентября, стало известно, что мужчина, подозреваемый в стрельбе в одном из частных секторов Екатеринбурга, сдался полиции.

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Свердловской области, уточнив, что стрелявший добровольно пришел в полицию и написал заявление, в котором потребовал привлечь к уголовной ответственности группу неизвестных, устроивших 3 сентября массовые беспорядки на улице Депутатской в Екатеринбурге. Якобы действия людей угрожали его жизни и здоровью, передает сегодня "Газета.Ru".

Интересно, что подозреваемый явился в полицию вместе с "группой поддержки" - людьми, которые назвались его свидетелями и соседями.

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