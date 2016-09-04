Опубликовано фото мужчины, устроившего стрельбу в цыганском поселке

Обнародована фотография мужчины, устроившего стрельбу в цыганском поселке в Екатеринбурге. Снимок предоставила жена Олега Ш., который сейчас разыскивается полицией. подозреваемый будет обвиняться по двум статьям:

" убийство двух лиц", "незаконный оборот оружия".

По словам женщины, мужчина защищал свою семью от вооруженной группы из 15-20 человек, которая приехала к дому с намерением убить Олега.

Как рассказали знакомые участника конфликта, который жил в доме на Депутатской, у подозреваемого, Олега, трое маленьких детей. Он потомственный казак. Второго сентября у Олега была стычка с цыганами. А в субботу они решили разобраться и приехали к нему домой.

Как сообщил официальный представитель регионального управления СК РФ Александр Шульга, второй пострадавший в перестрелке скончался. О первой жертве перестрелки следователи известили сегодня утром. Пострадали в результате стрельбы девять человек.

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