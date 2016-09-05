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На севере Москвы пенсионер застрелил своего соседа

5 сентября 2016, 09:46 [ «АН-онлайн» ]

На севере Москвы пенсионер застрелил своего соседа
pixabay.com

Накануне в коммунальной квартире на Локомотивном проезде в Москве звучали выстрелы. Жильцы вызвали полицию. Выяснилось, что стрельба произошла в результате ссоры двух соседей из-за проживания в коммуналке.

Задержан 67-летний мужчина, убивший в перепалке своего 28-летнего соседа из помпового ружья. Что именно выясняли между собой соседи - пока неизвестно. Возможно, соседи позднее сообщат, что могло произойти. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

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