На севере Москвы пенсионер застрелил своего соседа

Накануне в коммунальной квартире на Локомотивном проезде в Москве звучали выстрелы. Жильцы вызвали полицию. Выяснилось, что стрельба произошла в результате ссоры двух соседей из-за проживания в коммуналке.

Задержан 67-летний мужчина, убивший в перепалке своего 28-летнего соседа из помпового ружья. Что именно выясняли между собой соседи - пока неизвестно. Возможно, соседи позднее сообщат, что могло произойти. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Читайте также:

Участники перестрелки в Екатеринбурге рассказали, как все было.

В Кирове знаменитый спортсмен устроил стрельбу у ночного клуба.



