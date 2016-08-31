В Кирове знаменитый спортсмен устроил стрельбу у ночного клуба

Задержанные за стрельбу из травматического оружия у ночного клуба в Кирове – знаменитый в городе тренер по пауэрлифтингу Руслан Арасланов и его воспитанник, молодой спортсмен – единоборец Валерий Халтурин.

Стражи порядка недоумевают, зачем таким людям пистолет, но факты налицо. Руслан и его ученик минувшей ночью вышли из клуба, приняли за таксиста обычного автолюбителя, и когда тот по понятным причинам отказался развезти их по домам, стали стрелять в мужчину из «травматов». Стреляют спортсмены не так, как дерутся и поднимают тяжести, поэтому пострадало только авто несчастного. Полицейские не сразу узнали задержанных, а когда проверили документы, то глазам не поверили: мастер спорта международного класса и тренер по пауэрлифтингу Руслан Арасланов, и его ученик - подающий надежды единоборец Валерий Халтурин! Про спорт задержанным, похоже, придется на время забыть, пока идет разбирательство.