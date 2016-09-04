В Астрахани арестован мошенник, присвоивший 51 миллион при торговле машинами

Мошенник путем обмана присвоил 51 миллион рублей у клиентов, которые теперь стали потерпевшими. Мужчина по заключённым договорам поставки обещал продать клиентам авто по заниженным ценам и сначала так и было…

Мошенник придумал своеобразную пирамиду: первым покупателям он продал авто с пробегом по очень низким ценам, - те рассказали об удачной сделке своим знакомым, и вот тут-то мошенник и «собрал урожай», резко перестав выполнять договоренности.

Следствие установило, что таким образом мошенник обманул 78 покупателей из Астрахани, Элисты и Ростова. Не дождавшись своих машин, люди обратились в полицию. Лже-продавец пытался сбежать, но полиция успела его задержать. Теперь мужчине грозит до 10 лет тюрьмы.