Убийца, расчленивший в Москве деда и мать, задержан у себя дома

В Москве в четверг, 1 сентября, сотрудники полиции задержали 29-летнего мужчину, подозреваемого в двойном убийстве.

Предполагаемый преступник расчленил собственного деда и мать в квартире на северо-востоке столицы. Как сообщает сегодня телеканал «360», убийца вернулся домой, где ранее совершил кровавую расправу над своими родственниками - там его и задержали сотрудники полиции.

Согласно данным руководителя главного следственного управления СК по Москве Юлии Ивановой, мотивы преступления в настоящий момент остаются неизвестными. Предполагалось, что мужчина может страдать психическим расстройством.

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