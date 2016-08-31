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Московский шахматный тренер полгода насиловал свою 8-летнюю воспитанницу

31 августа 2016, 10:26 [ «АН-онлайн» ]

Московский шахматный тренер полгода насиловал свою 8-летнюю воспитанницу
фото: pixabay.com

Тренер московской школы «Лабиринты шахмат» может угодить за решетку за тяжкое преступление. По предварительной информации, он неоднократно насиловал свою 8-летнюю воспитанницу.

О произошедшем правоохранительным органам стало известно от матери ребенка. Москвичка утверждает, что 28-летний мужчина насиловал ее дочь с декабря 2015-го по май 2016 года, причем преступления совершались в помещении, которое занимает секция.

Виновность шахматного тренера предстоит установить следователям, в отношении него возбуждено уголовное дело.

19 августа «АН-онлайн» сообщили о задержании жителя Севастополя Евгения Янко по прозвищу «Доктор Айболит». Он подозревается в совершении как минимум четырех преступлений против половой неприкосновенности детей.

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