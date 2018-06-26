Американская киноакадемия пригласила в свои ряды деятелей кино из России

Американская Академия кинематографических искусств и наук направила приглашения вступить в текущем году в эту организацию в том числе четырем представителям российского кинематографа.

Согласно списку, опубликованному на официальном сайте американской киноакадемии, приглашения получили российский кинооператор Михаил Кричман, сценарист Олег Негин, монтажер Анна Масс и композитор София Губайдулина.

Внимания американских киноакадемиков российские деятели кино (кроме Софии Губайдулиной) удостоились в связи с картинами «Левиафан» и «Нелюбовь».

Ранее на фоне обвинений в харассменте почетного звания киноакадемиков лишились режиссер Роман Полански и актер Билл Косби, сообщает RT.