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Простая логика приемной семьи

29 ноября 2016, 13:11 [«АН-онлайн», Анна ДЕМИДОВА ]

Простая логика приемной семьи

Редко встретишь несогласного с утверждением о том, что «дети чужими не бывают». И вроде бы все понимают, что любой ребенок, по воле судьбы оставшийся без родителей, заслуживает того, чтобы обрести новую семью, – людей, которые примут его, как своего, и пройдут с ним через все трудности взросления. Но реальность обстоит таким образом, что в российских детдомах все еще находится бесчисленное количество детей, находящихся на попечении государства. Ведь далеко не каждая семья готова усыновить или удочерить хотя бы одного из них. 

И, если уж быть до конца честными, большинство из нас в течение своей жизни ни разу всерьез и не задумывается о том, чтобы приютить сироту: многим кажется, что им будет трудно принять «чужого» ребенка, некоторые боятся сложностей, которые могут возникнуть в процессе воспитания. Но, тем не менее, находятся и такие люди, которые, отбрасывая все условности и страхи, принимают в свою семью даже не одного, а сразу нескольких ребят, оставшихся без родителей.

Например, Наталья и Александр из Рязани. Наталья работает поваром, Александр – сварщиком. У них большая семья: шестеро детей, двое из которых приемные и трое под их опекой. Кто-то называет их героями, но для Натальи с Александром взять в семью ребенка, который нуждается в любящих родителях, не является чем-то экстраординарным. По их мнению, раз существуют дети, которым нужен приют, значит, должны быть и взрослые, готовые его дать, – такая вот простая логика. 

Впервые Наталья и Александр решили стать приемными родителями почти десять лет назад. В 2007 году они привели домой сразу двоих ребят: 6-летнего Вову и 9-месячную Юлю. А спустя пять лет снова решились на оформление опекунства. На этот раз они забрали троих: 6-летнюю Вику, 7-летнего Артема и его сестру – 9-летнюю Эвелину. Артема с Эвелиной они нашли благодаря видеоанкетам, снятым фондом «Измени одну жизнь» и компанией «МегаФон» в рамках проекта «Будущее зависит от тебя».

У Александра, кстати, богатая история усыновления в собственной семье: у его родителей было 11 детей, и один из них – тоже приемный. А у его брата Павла пятеро своих детей и шестеро из детского дома. Так что для Александра усыновление и удочерение – это, если можно так сказать, прекрасная семейная традиция.

Корреспондент рубрики «»Сможем вместе!» Анна Демидова взяла у Натальи, жены Александра и матери семейства, небольшое интервью. В нем она рассказала, что подтолкнуло ее к тому, чтобы стать матерью сразу пятерым приемным детям, какие трудности им вместе пришлось преодолевать, а также объяснила, что на самом деле усыновление – не так страшно, как многие себе представляют.

– Наталья, почему вы решились взять детишек из детского дома?

– У нас девочка погибла, 18 лет ей было. Поэтому и решили усыновить. Сначала взяли двоих ребятишек. А позже поехали им за братиком и сестричкой, но привезли сразу троих. Мне кажется, благодаря детишкам я к жизни и вернулась. Забота о них помогла жить дальше.

– Сразу троих – как так получилось?

– Изначально мы ехали за Артемкой и за Викой. Артемка нам сразу попался на глаза, когда смотрели видеоанкеты. Но мы не знали, что у него есть родная сестра. Только когда приехали, нам сказали об Эвелине. Мы немножко растерялись, потому что она была взрослая. Да, испугались. А потом домой приехали, подумали и решили, что, значит, так и должно быть. Сделали документы не на двоих, а на троих ребят. И поехали быстренько забрали их. Сначала они прибыли к нам гостевым типом, на три дня. Потом, когда везли их обратно, в дороге я смотрю: все сникли. Спрашиваю: «Вы чего?». Они: «А можно попросить, чтобы мы сдали анализы, а после нас сразу же домой забрали?». «Ну, – говорю. – Попробуем». Ну и договорились. Они сдали анализы и домой поехали. Счастья было!.. Обратно уже ехали веселые, жизнерадостные.

– Не жалеете о решении взять сразу троих?

– Не-а, не жалею ни капельки.

– Как вы уже сказали, Эвелину вы взяли уже почти подростком. Считается, что c ними при усыновлении возникает больше проблем. Так ли это было с Эвелиной?

– С Эвелиной было сложновато: она дольше адаптировалась. Если маленькие ребята, они как-то быстрей, то Эвелина немножко дольше. Просто нужно было, наверное, набраться терпения. Сначала она показывала себя с очень хорошей стороны, демонстрировала все свои положительные качества, чтобы ее считали самой лучшей. Это было в течение полугода. А следующие полгода она испытывала наше терпение. Делала все настолько плохо, насколько можно было – чтобы проверить, надолго ли нас хватит.

– То есть испытывала вас? Хотела убедиться, что не отдадите ее обратно?

– Да. До этого она жила в другой семье целых два года, но потом ее вернули в детский дом. От этого в ней и поселилось недоверие. Думала, поживет, а потом сделает что-то не так или что-то не получится – и ее просто отдадут обратно.

– И как вы смогли убедить ее в том, что не бросите?

– Мы ее и уговаривали, и говорили, что, если ей вдруг с нами не понравится, она сама сможет уехать. Стали объяснять, что мы ей плохого не желаем. К психологу ездили. Потихоньку совместными усилиями смогли завоевать ее доверие.

– А что касается других детей, которых вы взяли маленькими? С ними были проблемы?

– Вообще никаких сложностей не было. Мне кажется, они очень быстро адаптировались. И, если по Эвелине чувствовалось, что ребенок не домашний, то по Вике и Артему этого видно не было.

– Когда на руках столько детей, наверное, сложно за всеми уследить?

– Да нет, не сложно. Дома есть бассейн, и летом они плескаются в нем. Качаются на качелях – папа у нас их сделал. Более того, все дружненько мне по дому помогают. Когда убираем картошку, тоже все вместе идем на огород. Помогают, кто как может, но все стараются.

– У детей есть свои обязанности по дому?

– Да. Девчонки по очереди помогают на кухне мыть посуду. Артемка папе помогает по хозяйству. Если на каникулах говорю ему: «Артем, иди читай», – то он, хитрый, тогда подходит к папе и говорит: «Пап, а могу я тебе чем-то помочь, что-нибудь сделать?». Папа догадывается: «Что, мать, наверное, читать или учить таблицу заставила? Ладно, пойдем, я тебя выручу». (смеется).

– Как отдыхаете семьей?

– На речку ездим. А в этом году ребята отдыхали в Анапе. Все четверо. В цирке бываем, на концертах в Рязани. Иногда можем посидеть в кафе. В основном, дети предпочитают летом на речку или куда-нибудь в лес выбираться отдыхать, с шашлыками.

– Изменила ли ребят жизнь в вашей семье?

– Да, они очень сильно изменились. Стали более открытыми. Раньше, если подходили к ним обниматься, – они, словно ежики, сожмутся, колючки выпустят, а сейчас совсем по-другому реагируют, стали жизнерадостными, веселыми. Могут и побаловаться, и пошкодить. Если первое время как-то все это с оглядкой делали, с осторожностью, то сейчас они обыкновенные домашние ребятишки.

– Расскажите о каждом из ребят. Какие они?

– Старшему – Вове – уже семнадцатый год пошел. Он учится на эколога в колледже. Любит выступать: раньше часто в клубе выступал. Парень он серьезный; спортом любит заниматься. Добрый, отзывчивый. Никогда не услышишь от него грубого слова. В его возрасте ребята обычно начинают курить, а он у нас не курит. Хороший мальчишка, с положительными качествами. Юле 10 лет. Она у нас заполняет собой весь дом. Шустрая девочка, боевая. Все ищет справедливости: чтобы этого не обидели, чтобы тому помогли… Старается везде и во всем быть первой. Вика (ей 8) – солнечный зайчик: добрая, нежная, ласковая. А девятилетний Артем – солнечный гномик: маленький, веселый, шустрый. Ему бы все песенки петь, танцевать. А Эвелина с свои одиннадцать лет, скорее, серьезная, рассудительная.

– Они ладят между собой?

– Они дружные. Хотя по-всякому бывает: иногда что-то не поделят, поругаются. Но друг за друга заступаются. И считают себя братьями и сестрами. У них все по-семейному.

– А с вашей родной дочерью они дружат? (Родной дочери Натальи Кристине 26 лет. – прим. ред.)

– Когда Кристине было 16, она с Юлей возилась, как с собственным ребенком, с рук не спускала! И Вова ей очень доверяет, у них очень тесные отношения.

– Какие у вас взгляды на воспитание детей? Каким оно должно быть?

– Где-то можно побыть строгой. Где-то – ласковой. Где-то, наверное, схитрить можно. Но я себя строгой матерью не назвала бы. Если иной раз хочется побыть такой, меня дети просто перестают воспринимать. Материнская любовь важнее всего. От строгости ребенок будет замыкаться в себе. Возможно, и сделает то, что требуют, но уж точно неискренне. Лучше брать его добротой и лаской.

– Кем вы видите своих детей в будущем?

– Не знаю. Наверное, зависит от того, как будут учиться. Допустим, Юля у нас учится неплохо. Она хочет пойти на врача, и мы поддерживаем ее в этом. Эвелина тоже молодец: разве что немного математика хромает, но она старается. Ей очень хочется быть учительницей. А Артем пожарником стать мечтает.

– Что вы посоветуете тем родителям, которые решились усыновить или взять под свою опеку ребят из детского дома?

– В первую очередь, не бояться. Ну и запастись терпением. Это, наверное, главное. С маленькими детишками сложностей мало: они быстрее адаптируются, да и взрослые к ним тоже быстрее привыкают. Когда взрослей ребятишки, у них характер уже сформированный – тогда бывают сложности. Но и они решаются. Тут опять же нужно набраться терпения – и все. А так – все детишки хорошие…

 

История семьи Натальи и Александра рушит все стереотипы о том, что ребята из детдомов не поддаются воспитанию и не могут стать полноценными членами общества. Эти дети на самом деле такие же, как и домашние, просто им очень долго не хватало любви. И такие люди, как Наталья и Александр, отогревают их сердца, не видя в своем поступке оснований для благодарности и всеобщего почета. «Это, наверное, ребята подвиг совершают, – говорит Наталья в конце нашей беседы и добавляет: – И это, скорее, они нас выбирают, а не мы их».

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За время реализации проекта компании LG, Министерства здравоохранения РФ и ФМБА России…>>

Дэниел Кэмпбелл: «Цель LUSH – сделать продукт, который работает»

Партнер Национальной премии Добрых Дел «Сможем вместе!» компания LUSH многие годы заботится…>>

"Uber": мы создаём новые экономические возможности

У разных компаний – разный взгляд на проблематику корпоративной социальной…>>

«МЕГА Белая Дача» дала бой мусору

Гринпис России обескураживает данными: если из нашего бытового мусора соорудить башню…>>

Пермские предприниматели привлекают инвалидов-колясочников для помощи незрячим

Новый сервис Utrofon позволяет инвалидам по зрению сделать доступными объекты и услуги во всех…>>

Радуга для Алтая

Благотворительный фонд «Система» и компании группы АФК «Система» проводят фестиваль для…>>

По стопам Льва Толстого

Какой силой воли нужно обладать, чтобы в свой законный выходной день встать с рассветом…>>

Компания Avon выступает за «конкретную помощь россиянам»

Так, компания целенаправленно отказалась от масштабных маршей в рамках программы «Вместе…>>

В российских ресторанах «Макдоналдс» появилось меню для незрячих и слабовидящих

Все 566 российских ресторанов «Макдоналдс» обеспечены комплектами меню, отпечатанными…>>

Как дела на планете?

Генеральный директор LUSH Russia Дмитрий Азаров рассказал, чем помогает заповедникам…>>

Польза от покупок. «Недели доброты» в Mothercare

Это шанс для многих семей получить продукты питания и накормить детей совершенно бесплатно>>

Уроки добра – в расписании школьников

Компания LG Electronics открыла новую программу «Школа добрых дел LG». Эксперты расскажут ученикам…>>

Бабушкины соленья для «Маминого домика»

У приюта "Мамин домик" появился спонсор – «Русская Консервная Компания», производитель…>>

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