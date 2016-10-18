В Центре «Шередарь» открылся веревочный парк для детей с ОВЗ

Детский оздоровительно-реабилитационный центр «Шередарь» во Владимирской области представил инклюзивный верёвочный парк. Пройти полосу препятствий здесь могут дети, которые передвигаются на инвалидной коляске. Для России это совершенно уникальная постройка: других таких на территории страны нет.

Сам реабилитационный центр появился не так давно, в мае прошлого года. За небольшой срок его сотрудники уже помогли вернуться к нормальной жизни сотням детей, перенёсших тяжёлые заболевания.

Победить болезнь – только половина дела. Иногда процесс восстановления после нее бывает не менее сложным, чем само лечение. Особенно когда речь идёт о малышах, которые фактически лишаются детства из-за необходимости бороться за свою жизнь. «Шередарь» помогает эту потерю восполнить.

Центр напоминает небольшой город: 15 гектаров земли, тысячи квадратных метров жилых помещений, своя котельная, резервная электростанция – здесь есть все, чтобы обеспечить комфортное существование приезжающим сюда ребятам. А теперь центр может похвастаться и своим собственным веревочным парком.

Несмотря на плохую погоду, на торжественном открытии парка собрались сотни людей: дети, проходившие реабилитацию в «Шередаре», их родители, специальный гость – двукратный чемпион паралимпийских игр 2006 года в Турине Владимир Киселев.

Учредитель фонда «Шередарь» Михаил Бондарев лично продемонстрировал возможности парка, включающего два уровня сложности. Он сел в специальную, оснащенную ремнями безопасности инвалидную коляску и самостоятельно прошел полосу препятствий.

Вслед за ним выстроились в очередь дети. В прохождении им помогали профессиональные скалолазы, они же обеспечивали соблюдение всех правил безопасности.

Для ребят, перенесших тяжелые заболевания, открытие парка – это настоящее счастье. Во время лечения им многое недоступно. Возможность попробовать такое экстремальное развлечение после долгих запретов – символ того, что ограничения наконец пали. И это еще более актуально для детей, которые передвигаются на коляске.







































