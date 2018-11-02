МВД подтвердило инициативу об отмене обязательного знака «Шипы»

Проект постановления правительства, отменяющий обязательную установку опознавательного знака «Шипы» на автомобили как утратившего свою актуальность, уже согласован профильными ведомствами.

«Опознавательный знак «Шипы» потерял свою актуальность. В настоящее время динамические характеристики движения транспортного средства в значительной мере определяются иными факторами», - заявил заместитель министра внутренних дел РФ Михаил Ваничкин.

Ранее депутат Госдумы Сергей Боярский обратился в МВД РФ с официальным запросом. Парламентарий просил руководство ведомства уточнить, когда будет отменена обязанность водителей устанавливать на транспортные средства знак «Шипы» и, соответственно, штрафы за его отсутствие.

«Проект постановления кабмина, предусматривающий исключение обязанности по установке знака «Шипы», согласован с Минтруда, Минтрансом, Минфином, Минэкономразвития РФ. По нему получено положительное заключение Минюста», - ответил депутату замминистра МВД РФ Михаил Ваничкин.

«Надеюсь, что постановление будет в ближайшее время принято правительством. В большинстве регионов нашей страны зимний сезон для автомобилистов уже наступил. Не хотелось бы возвращаться к необходимости платить штрафы за отсутствие ненужных знаков», - приводит ТАСС комментарий Сергея Боярского.