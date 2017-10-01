Составлен ТОП-10 неисправностей автомобилей, которые нельзя игнорировать

Специалисты составили рейтинг из десяти неисправностей авто, которые нельзя игнорировать. Это может вылиться в чрезвычайно дорогой ремонт автомобиля. Проблему следует решить незамедлительно.

В первую очередь это неисправности ламп и значков приборной панели, которые могут указывать на серьезные поломки ключевых деталей автомобиля.

Среди проблемных неисправностей называют тормозную систему и рулевое управление. Они также требуют оперативного вмешательства.

Еще одной проблемой выступает ходовая часть, не следует затягивать с ремонтом. Неисправность не уйдет сама по себе, но усугубит ситуацию. То же самое можно сказать о системе охлаждения, которая может вывести из строя двигатель, сообщает Авторамблер.

Далее следует топливная система, в том числе её механические повреждения.

Замыкает список использование сервисных жидкостей, таких как масло, антифриз и тормозная жидкость. От них зависит работа главных и составообразующих узлов машины.

Эксперты составили список самых дешевых автомобилей, которые в настоящее время есть в России в продаже. В рейтинг вошли модели, чья максимальная стоимость достигает менее 500 тысяч рублей.