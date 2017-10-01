Составлен рейтинг самых дешевых автомобилей в России

Эксперты составили список самых дешевый автомобилей, которые на данный момент есть в России в продаже. В рейтинг вошли модели, чья максимальная стоимость достигает менее 500 тысяч рублей.

Первое место в рейтинге достается седану Lada Granta, которую можно приобрести за 389,9 тыс. рублей.

Следом расположились Lada Priora и Lada Granta лифтбек, которые стоят от 399 900 и 414 900 рублей соответственно.

Четвертую позицию занимает хэтчбек Lada Kalina, доступный за 440,6 тыс. рублей. Пятерку лидеров замыкает Ravon V2 по цене 439,9 тыс. рублей.

Также в десятку самых дешевых автомобилей на рынке в РФ входят четырехдверные Datsun on-DO, Ravon Nexia (449 тысяч рублей), Brilliance H230 и Renault Logan, стоимостью 479 тысяч рублей, и внедорожник Lada 4х4, который продается в дилерских центрах по цене от 475 тысяч рублей.

Список был составлен "Российской газетой".

Недорогие иномарки в России есть, но почти все они произведены в Китае. Издание Daily-Motor составило рейтинг самых недорогих иномарок в России. И на первой строчке этого рейтинга – авто японского производства.