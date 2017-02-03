Ранее «АН-онлайн» сообщали о том, что грядет подорожание системы «Платон». Пилотное испытание системы, по мнению Министерства транспорта, прошло успешно и цена за проезд большегрузов подорожает вдвое.

«Платоновский тариф» изначально предполагали сделать по 3,06 рубля за километр и нынешняя цена в 1,53 рубля была временной, сообщает ТАСС.

Тариф «Платона» станет дороже с15 апреля 2017 года, а до той поры большегрузы будут ездить по льготным расценкам.

Правительство сочло уместным повысить тариф разом, а не в два этапа, как ранее планировалось, так как в противном случае увеличится нагрузка на бизнес, - так считает министр транспорта РФ Максим Соколов.

В министерстве обещают, что «Платон» подорожает раз и на весь год: следующее подорожание тарифа пройдет не ранее середины 2018 года.