Уже в июне 2017 года оплата по тарифам системы «Платон» может увеличиться вдвое. С инициативой увеличить сбор выступил вице-премьер России Аркадий Дворкович. Вместо 1,53 рубля за километр будут брать 3,06.

Увеличить тарифы предлагается постепенно, в два этапа. Вначале предложено повысить плату до 2,6 рублей за км, а к июню увеличить сбор до трех рублей и шести копеек за километр, пишут «Ведомости», ссылаясь на источники информации, близкие к федеральным структурам.

Вице-президент РФ направил свое предложение премьеру Дмитрию Медведеву на согласование.

Получается, что проезд большегрузов (свыше 12 тонн) по федеральным дорогам может увеличиться ровно в два раза. Издание сообщает, что после того как правительство отменит льготный тариф, будет пересмотрена и индексация по инфляции.

Увеличение тарифа на «Платон» российский кабмин хочет рассмотреть до того как Госдума примет во втором чтении бюджет страны.