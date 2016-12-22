"Платон" уже принес госбюджету свыше 7 миллиардов рублей, но на модернизацию автодорожной системы требуется неизмеримо больше. Поэтому в грядущем году решено тариф по "Платону" увеличить в два раза.

С одного километра водители большегруза будут платить около 3-х рублей 6 копеек. Об этом заявил журналистам 22 декабря глава Минтранса Максим Соколов.

"Платон" весь год отработал в тариф пора менять, передает ТАСС. Министр сообщил, чтовесь год отработал в нормальном режиме, пора менять, передает ТАСС.

строительство и реконструкцию дорожной инфраструктуры, которая, кстати, возведена на народные деньги. При этом эксплуатируют дороги То, что сейчас стоит 1, 53 рубля, будет в 2017 году стоить 3,06 рублей. В настояще время государство тратит свой бюджет наи реконструкцию, которая, кстати, возведена на народные деньги. При этом эксплуатируют дороги частники, которые наносят ей большой урон. Этот урон и планируют компенсировать за счет повышения тарифов.

Министр заметил, что "Платон" уравнивает всех пользователей автодорог: проезд одного большегруза равен воздействию на шоссе 30 тысяч легковых авто.