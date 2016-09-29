В Москве расширят зону платных автопарковок

Зона платных автопарковок в Москве может быть вскоре существенно расширена: власти столицы работают над этим проектом и обещают через уже месяц подготовить список мест для новых автопарковок.

Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов сообщил журналистам, что в настоящее время правительство Млосквы работает с предложениями по расширению зоны платных автопарковок: рассматривается, где уместнее их выделить и каким сделать тариф, пишет газета «Взгляд».

При этом отмечается, что снижать тарифы за автопарковку власти не планируют, - во всяком случае, в центре города. Во дворах жилых домов платного паркинга тоже не будет.