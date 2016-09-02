Росавтодор построит трассу для беспилотных автомобилей

Первая в России инфраструктура для движения беспилотных автомобилей появится на трассе Казань - Набережные Челны. Этими планами поделился с журналистами глава Федерального дорожного агентства Роман Старовойт.

Глава Росатодора сообщил, что в проекте участвуют представители Финляндии, которые с 2015 года создают беспилотную дорогу для испытания автомобилей в Лапландии. Строительство трассы для беспилотных авто займет два года.

Проект реализуется совместно с „КамАЗом“. В Набержных Челнах расположено основное производство автозавода, который как раз занимается разработкой программного обеспечения Cognitive Technologies по созданию беспилотного автомобиля.

В августе 2016 года «КамАЗ» и «Яндекс» подписали соглашение о сотрудничестве по реализации беспилотных технологий.