США обвинили РФ в нарушении моратория на ядерные испытания

США полагают, что Россия, возможно, проводит испытания ядерных боезарядов малой мощности. Об этом заявил глава Разведывательного управления Минобороны США генерал-лейтенант Роберт Эшли.

По мнению американцев, Российская Федерация, скорее всего, не придерживается моратория на ядерные испытания в том формате, который бы подразумевал полный запрет на подобного рода испытания, следует из речи Эшли.

"Наше понимание разработки ядерного оружия дает нам повод считать, что именно испытательная активность России помогала ей развивать ядерный потенциал страны", - отметил он, выступая в Институте Хадсона, передает ТАСС.